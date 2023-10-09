تعرف على الناقل الرسمى للمنتخب فى معسكر الإمارات استعداداً لوديتى زامبيا والجزائر

وستقوم شركه Nile Air الناقل الرسمي لمعسكر المنتخب بدوله الإمارات الشقيقة بنقل المنتخب الوطني إلى القاهره من مدينة العين يوم 17 أكتوبر في رحله العودة إلى القاهرة.

محمد يوسف

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