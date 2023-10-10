نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين: ستظل القضية الفلسطينية هي قضية أي حر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المواقف الدولية المجرمة لدول صمتت عن احتلال استيطاني وحشي، وصمتت عن حصار الملايين، وقتل الآلاف من المواطنين، هي مواقف كاشفة عن مدى انحطاط هذه الدول، وهي مواقف تؤكد أن المقاومة حق، وأن الضربة الأخيرة للفلسطينين للدفاع عن حقهم، كانت موجعة بقدر ما أعادت القضية الفلسطينية التي تكالب الجميع على قتلها، ووأد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني إلى الواجهة.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عندما يصل الأمر لقيام دول بتحريك قطعها البحرية لحماية جيش دولة احتلال، بينما تم الصمت لسنوات عن سرقة حقوق شعب بكامله، وأسر وقتل الآلاف، وعن إهدار عشرات القرارات الأممية، والاكتفاء بإدانات كلامية، بينما يتم فتح جسور الدعم لأحط أنواع الاحتلال الاستيطاني، فالأمر كاشف عن مدى ازدواجية المعايير، ومدى الانحطاط الدولي”.

وتابع: “ستظل القضية الفلسطينية هي قضية أي حر، وعندما يتم إغلاق كل السُبل في وجه شعب يدافع عن حريته، وسط تواطؤ دولي شامل، فلا تنتظروا إلا الانفجار، المقاومة حق، تحية لأرواح الشهداء، وعاشت فلسطين حرة”.