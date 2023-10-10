التدريبات الأولى لمنتخب مصر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 12:31 صباحاً - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريبه الأول باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية وتقسيمة في نهاية التدريب.

وتواجد في مران منتخب مصر الكابتن عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة، والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الأول.

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