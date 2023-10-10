نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع تعديات الباعة المفترشين للطريق العام والسيارات المتهالكة بالوراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود الحملات التي نفذها حي الوراق وشرطة المرافق لرفع التعديات والإشغالات والتعديات على الطريق العام، والتابعة للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي بمناطق العروبة والقومية وترعة السواحل وسوق العمارنة بوراق العرب.

وأسفرت الحملات عن رفع ٦٠٠ حالة إشغال وتحقيق الانضباط بالشارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شملت الحملات رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالطريق العام بالتعاون مع إدارة المرور.

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