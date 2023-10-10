انت الأن تتابع خبر لآجل عير مسمي .. قطع المياه عن 5 مناطق في هذه المحافظة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الإسكندرية بيان خلال الساعات القليلة الماضية عن قطع المياه ، عن عدد من الأماكن والشوارع بسبب ما يتم يتم القيام به من أعمال هذه الفترة.وأوضحت شركة مياه الإسكندرية عن كافة التفاصيل حول قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، وذلك من البيان الذي صدر عن شركة المياه والصرف الصحي في محافظة اللإسكندرية ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

قطع المياه :

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الإسكندرية أن قطع المياه سوف يكون لمدة لم تخدد مدتها، بداية من الساعة العاشرة صباحاً حتي يتم الانتهاء مما يتم القيام به .

سبب قطع المياه في محافظة الإسكندرية :

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأكدت شركة مياه الإسكندرية أن سبب قطع المياه يتمثل في أعمال إحلال وتجديد في خط مياه رئيس

أماكن قطع المياه في محافظة الإسكندرية :

وأشارت شركة مياه الإسكندرية أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي قرية الفلكي، الرأس السوداء، سيدي بشر قبلي، العصافرة، المندرة

طالب عاجل :

وطالبت شركة مياه الإسكندرية من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.