نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجارحي": 600 صحفي/ة أبدوا رغبتهم في الاشتراك مع شركة تأمين طبي خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن تسجيل نحو 600 زميل من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، باستطلاع رأي أعدته اللجنة، حول رغبة أعضاء النقابة في الاشتراك في شركة تأمين طبي خاصة، بجوار مشروع علاج النقابة.

وقال “الجارحي” إن الاشتراك مُتاح للزملاء في جميع محافظات الجمهورية، وملء الاستمارة التي أعلن عنها، ليس فيها أي نوعٍ من الإجبار على الزملاء، ولكن تحاول اللجنة العمل بشكل مُنظّم، مبني على معلومات دقيقة وليست آراء شخصية.

وأضاف أن ملء الاستمارة مهم لسببين؛ الأول هو تقدير أعداد الصحفيين الراغبين في الاشتراك، وهذا مهم في التفاوض والضغط على الشركات والحصول على مزايا أكبر كلما زاد العدد، والسبب الثاني هو تقدير الشرائح العمرية للمشتركين، وهذا مهم أيضًا للتفاوض وتحديد التكلفة، خاصة وأن الاشتراك اختياري وليس إجباريًا.

لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية تعقد اجتماعًا

وتعقد لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس النقابة، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري؛ وذلك لبحث آخر مقترحات رئيس اللجنة بإضافة خدمة جديدة لمشروع العلاج، وهي الاشتراك مع شركة تأمين طبي خاصة، تُقدّم الخدمات الصحية للزملاء، بالإضافة إلى خدمات مشروع العلاج.

ويناقش الزملاء أعضاء اللجنة في الاجتماع، ملفات تطوير مشروع العلاج، والتأمين الصحي الحكومي، والتأمين الطبي الخاص، وأيضًا ملف الرعاية الاجتماعية.