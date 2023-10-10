وزير الرى يتابع أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 04:27 مساءً - الدكتور سويلم : دور بارز للهيئة فى مجال حصر الأملاك والرفع المساحى للمشروعات وتثمين الاراضى والمنشآت وإنشاء شبكات الثوابت الأرضية وإنتاج الخرائط الاساسية للدولة

- الرفع المساحى للعديد من المشروعات القومية الكبرى مثل قناة السويس الجديدة ومحطة الضبعة والمدن الجديدة ومشروعات النقل ومواقع مبادرة حياه كريمة

- جارى صرف تعويضات نزع الملكية لمشروع المسار الناقل لمحطة الحمام بقيمة ٢ مليار جنيه

- إنتاج خرائط طبوغرافية لتخطيط المشروعات القومية والتخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق

- تثمين الأراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة وصرف التعويضات للمستحقين

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة .

وصرح الدكتور سويلم أن هيئة المساحة تقوم بدور بارز فى مجال حصر وتحديد الأملاك للأفراد والجهات المختلفة ، وأعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات ، وتثمين الاراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، كما تعد الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة ، وإنتاج الخرائط الاساسية للدولة .

وقد قامت هيئة المساحة بأعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات القومية الكبرى من مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام والجارى صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة به بقيمة ٢ مليار جنيه ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، ومشروعات المدن الجديدة ، ومشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، ومشروعات النقل المختلفة مثل الطرق والقطار الكهربائي السريع والمونوريل ، وتنفيذ الأعمال المساحية لمواقع مبادرة "حياة كريمة" بعدد ٣٢٢٤ موقع بمختلف محافظات الجمهورية ، وأعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية لعدد (٢٢٣) مدينة و (٤٢٠٠) قرية و (٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع .

كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية و ورقية .

كما تقوم هيئة المساحة بإتخاذ إجراءات تثمين الأراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، حيث يتم بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومراجعتها القيام بأعمال المعاينة على الطبيعة والتثمين بمعرفة مديرية المساحة المختصة والعرض على اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها والمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات صرف التعويضات .