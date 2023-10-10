المصريون بالخارج يقيمون أول مؤتمر لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات فى الرياض

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 04:28 مساءً - قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه أقيم بالعاصمة السعودية الرياض أول مؤتمر حاشد بأحد الفنادق لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، تحت شعار (كلنا معاك من أجل مصر)، حيث قدم للمؤتمر أبناء مصر بالمملكة من مناطق عدة متحملين مشقة السفر لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاملين صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر في كرنفال واحتفالية لم يسبق لها مثيل.

وأفاد حنفى أن جميع الحضور أشادوا بالتطور الذى تشهده مصر في السنوات الماضية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سواء من المشاريع القومية العملاقة مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارة الجديدة، والقضاء على فيروس سي، والقضاء على العشوائيات، والبنية التحتية التي يتحاكى بها كثير من الدول المتقدمة، وخصوصاً الطرق والكباري، وجعل جيش مصر العظيم يحتل مرتبة متقدمة بين جيوش العالم، وتوفير الأمن والآمان للمواطن والزائر والمستثمر الذي يعتبر بداية للتطور الاقتصادي بشتى مجالاتها، والقضاء على فيروس C ، والقضاء على الإرهاب.

واختتم حنفى، أنه في نهاية المؤتمر هتف الحضور للرئيس السيسي حاملين صوره وأعلام مصر على أنغام الأغاني الوطنية، وبحضور مطرب الجالية أشرف عبد العزيز، كما وعد الحضور من أبناء مصر المقيمين بالمملكة العربية السعودية بأنه يوم الانتخابات سوف يكون عرساً ديمقراطياً وكرنفالاً يتحاكى عنه العالم، وسيثبت المصريين بالخارج بأنهم دائماً وأبداً خط الدفاع الأول عن مصرنا الحبيبة.