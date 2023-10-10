نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتابع أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وصرح الدكتور سويلم، في بيان اليوم، أن هيئة المساحة تقوم بدور بارز في مجال حصر وتحديد الأملاك للأفراد والجهات المختلفة، وأعمال الرفع المساحي للعديد من المشروعات، وتثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، كما تعد الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة، وإنتاج الخرائط الأساسية للدولة.

وأشار سويلم إلى أن هيئة المساحة نفذت أعمال الرفع المساحي للعديد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام والجاري صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة به بقيمة ٢ مليار جنيه، ومشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، ومشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ومشروعات النقل المختلفة مثل الطرق والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، وتنفيذ الأعمال المساحية لمواقع مبادرة "حياة كريمة" بـ ٣٢٢٤ موقعا بمختلف محافظات الجمهورية، وأعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية لـ (٢٢٣) مدينة و(٤٢٠٠) قرية و(٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع.

وتابع الوزير أن الهيئة تقوم أيضا بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتي يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية.