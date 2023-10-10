نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رش وتجريع 1896 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية مجانية بالجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية مجانية، لخدمة المواطنين فى الاماكن الاكثر إحتياجًا وذلك بالجهود الذاتية لمديرية الطب البيطرى بالجيزة.

وتمت القافلة العلاجية المجانية بناحية كفر حميد – إدارة العياط البيطرية، اليوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023 وقد شارك بالقافلة أطباء إدارة العياط البيطرية بالإشتراك مع لجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس الهيئة العامة البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت القافلة البيطرية عن ما يلي:-

1- رش عدد (١٠٠٠) رأس حيوان وعدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية.

2- تجريع عدد (٨٠٠) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.

3- علاج عدد (٢٤) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.

4- أخذ عدد (٣١) عينة دم لفحص مرض البروسيلا.

5- عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (٣٧) رأس ماشية.

6- عمل عدد (٤)حالات جراحة.

7- عمل ندوة ارشادية عن مرض طاعون المجترات الصغيرة ونبذة عن مشاريع صندوق التأمين على الماشية.

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