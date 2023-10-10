أحمد جودة - القاهرة - تنظم محافظة الجيزة غدًا الأربعاء المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسخته الثانية بحضور كلًا من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الإعلان عن أسماء المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة