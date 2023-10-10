سمير فرج: مصر لن تسمح لأي أحد أن يخترق حدودها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 09:30 مساءً - شدد اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الإستراتيجي، على أن مصر لن تسمح لأي أحد أن يخترق حدودها، موضحا أن الشعب المصري انتفض بعد الحديث الذي خرج من تل أبيب بشأن لجوء سكان قطاع غزة إلى سيناء واختراق الحدود نتيجة الهجوم المكثف من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب المصري لن يسمح بذلك وسيقف لكل من تسول نفسه بأن يفكر في اختراق الحدود المصرية، موضحا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان صريحا في حديثه بأنه المسئول عن أمن مصر ولن يستطيع أحد أن يفعل ذلك وأن يهدد أمن مصر.

وأوضح أن مصر لا زالت تدفع الثمن بدفاعها عن القضية الفلسطينية منذ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لافتا إلى أن مصر في العدوان الأخير على غزة هي من بادرت بإعادة الإعمار في غزة بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن مصر قادرة على حماية حدودها، موضحا أن غزة أصبحت الآن معزولة عن العالم بعد أن قامت إسرائيل بغلق المعابر الأربعة، ولم يتبق إلا معبر واحد، وتم إيصال رسالة من الجانب الإسرائيلي إلى مصر بأنها لن تسمح بدخول المساعدات المصرية إلى غزة وهو مرفوض تماما.

وأوضح أن الحديث كان إطلاق النار، وتبادل الأسرى خاصة وأن هناك أسرى كثيرين من إسرائيل، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر من دخول أطراف أخرى في القضية الفلسطينية وكان المقصود إيران وعن طريق حزب الله وهي ذراع طهران في المنطقة بعد تبادل القصف بين الجانبين على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.