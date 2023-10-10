أخبار مصرية

وزير الخارجية يجري مباحثات غدًا مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 09:30 مساءً - يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، غداً الأربعاء، كلا من تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بمقر وزارة الخارجية.

جدير بالذكر أن مصر مستمرة فى تنسيق الجهود الرامية لضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، وتضطلع بدورها الإنسانى فى كافة الأحوال وكل الظروف.

تأتى تلك اللقاءات فى ظل تصاعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وتوجيه العديد من الغارات الجوية ضد القطاع.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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