مستشار الأمن القومى الأمريكي: لدينا 20 مفقودا في هجمات إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - قال جاك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم الدعم اللازم لإسرائيل، متابعا: "ندرس طرقا لتقوية القوات الإسرائيلية".

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "نركز على إعادة الرهائن الأمريكيين، ونتشاور لوقف التصعيد".

وتابع مستشار الأمن القومى الأمريكى: "حريصون على سلامة الرهائن الأمريكيين، وندرس إرسال خبراء إلى إسرائيل".

وقال جاك سوليفان، إن إيران متورطة في الهجوم على إسرائيل، متابعا: "سنرسل صواريخ اعتراضية لإسرائيل، ولدينا 20 مفقودا في هجمات إسرائيل".