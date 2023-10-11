نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب .. شهد سعر الذهب في مصر استقرارًا بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، حيث سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا من حيثُ البيع والشراء في مصر نحو 2275 جنيهًا للبيع، و2255 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.. عيار 21 يسجل 2280 جنيها سعر الريال السعودي اليوم ختام التعاملات المسائية.. العملة السعودية تنهار في السوق السوداء

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء

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مفاجأة عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب في مصر الآن الأربعاء 11 أكتوبر 2023

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن:

2600 جنيه مصري للبيع

2577.25 جنيه مصري للشراء

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 الآن:

2383.25 جنيه مصري للبيع

2362.5 جنيه مصري للشراء

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الآن:

2275 جنيه مصري للبيع

2255 جنيه مصري للشراء

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن:

1950 جنيه مصري للبيع

1932.75 جنيه مصري للشراء

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 الآن:

1516.75 جنيه مصري للبيع

1503.25 جنيه مصري للشراء

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 الآن:

1300 جنيه مصري للبيع

1288.5 جنيه مصري للشراء

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 الآن:

975 جنيه مصري للبيع

966.5 جنيه مصري للشراء

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مفاجأة عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات:

18200 جنيه مصري للبيع

18040 جنيه مصري للشراء

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023:

1861 دولارًا للبيع

1859 دولارًا للشراء

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مفاجأة عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

سعر الذهب اليوم عالميًا

شهد سعر الذهب عالميًا تراجع في مستوى الأسعار بالبورصة ضمن التعاملات الفورية، ليصل عند مستوى