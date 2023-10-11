انت الأن تتابع خبر اشتري وأنت محدش زيك .. سعر البصل اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر البصل اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 استقراه في اليوم الثالث على التوالي بالأسواق المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً كشف عنها شعبة الخضروات والفاكهة في القاهرة

سعر البصل اليوم في الأسواق :وأشارت شعبة الخضروات والفاكهة في القاهرة أن سعر البصل اليوم في الأسواق قد ثبت في تعاملات اليوم بعد الزيادة التي حدثت أول الأسبوع الجاري وذلك بعد القرار الذي أعلنت عنه الحكومة قرار حظر تصديره منذ بداية الشهر الجاري

سعر البصل اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023:

سعر البصل اليوم

1-ثبت سعر كيلو البصل الأبيض في الأسواق اليوم حوالي 18.5 جنيه،

2- ثبت سعر كيلو البصل الأحمر في الأسواق اليوم حوالي 18.5 جنيه،

3- ثبت متوسط سعر البصل اليوم في الأسواق اليوم حوالي 18.5 جنيه،

سعر البصل الأحمر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 :

[بصل أحمر عى قطعة خشبية]

سعر البصل اليوم

ثبت سعر طن البصل الأحمر بعرشه خلال تعاملات اليوم إلي 10 آلاف جنيه .

ثبت سعر طن البصل الأبيض يسلم للتصدير خلال تعاملات اليوم بـ14 ألف جنيه للطن.

سعر البصل اليوم جمله الثلاثاء 10 أكتوبر 2023:

1- ثبت سعر قنطار البصل اليوم جمله صغير الحجم 900 جنيه.

2- ثبت سعر قنطار البصل اليوم جمله متوسط الحجم 1200جنيه.

3- ثبت سعر قنطار البصل اليوم جمله متوسط الحجم 1300 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023:

سعر كيلو الطماطم 6.5 جنيه، بانخفاض جنيه

سعر كيلو البطاطس 14.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا

سعر كيلو الكوسة 14 جنيها،

سعر كيلو الفاصوليا 17 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان البلدي 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 12 جنيها، بارتفاع جنيه

سعر كيلو الفلفل الحامي 10 جنيهات، بانخفاض جنيه

سعر كيلو الملوخية 4 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا

سعر كيلو الخيار الصوب 10 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات

سعر كيلو الخيار البلدي 7 جنيهات،

بلع سعر كيلو البامية ما يقارب 33 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023:

بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي 24 جنيها،

سجل سعر المانجو البلدي البلدي 18 جنيه

وصل سعر المانجو الهندي 30 جنيه