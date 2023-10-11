انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة… الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، بعد تراجع درجات الحرارة، وسقوط أمطار على بعض محافظات جمهورية مصر العربية بسبب دخول البلاد فصل الخريف والذي سوف يشهد الكثير من التقلبات الجوية على مدار الأيام القادمة

حالة الطقس الساعات القادمةوأشارت هيئة الأرصاد الجوية عبر ببرنامج صباح الخير يا مصر الذي يذاع على القناة الفضائية المصرية اليوم الأربعاء الموافق الحادية عشر من الشهر الميلادي الجاري حول حالة الطقس الساعات القادمة سوف انحسار في مناطق سقوط الأمطار وذلك طبقاً لأخر صور الأقمار الصناعية بالإضافة إلي درجات الحرارة سوف يكون بها استقرار في المحافظات حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، موضحة أنه خلال ساعات المساء فسوف تكون لطيفة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

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وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك عدد من التقلبات في حالة الطقس الساعات القادمة الأربعاء 11 أكتوبر تركيز فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى لاسيما في ظل وجود السحب المنخفضة والمتوسطة و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

الطقس اليوم في القاهرة الآن

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس اليوم في القاهرة الآن اليوم الأربعاء أكتوبر الجاري وبيان درجات الحرارة وهي كما يلي:

1- محافظة القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 25درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 28 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 38درجة والصغرى 26 درجة.

6- أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 39 درجة والصغرى 27درجة.