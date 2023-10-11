نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: تحويلة مرورية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي الجمعة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا بشأن إجراء تحويله مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

ويكون ذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا من يوم الجمعة الموافق 13/10/2023 حتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم لنهو تركيب الجزء المتبقي والأخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاه) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

وتشمل التحويلة المؤقتة بالطريق تغيير مسار المركبات من نطاق الأعمال بالكيلو 173.5 – إلى مدخل مدينة أبو حمص (القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية) وتحويل القادم من الإسكندرية إلى القاهرة إلى مدخل قرية ديسونس الحلفاية والخروج من مخرج مدينة أبو حمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي وذلك للسيارات الملاكي والأجرة.

وفيما يتعلق بسيارات النقل الثقيل فيتم منع النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولي الساحلي من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر والقادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة يتم تحويل سيارات النقل الثقيل إلى محور الليثي بدمنهور لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور في اتجاه أبو حمص.