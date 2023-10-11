رئيس جامعة حلوان يستعرض خلال مجلس الجامعة إنجازات عام

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أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماع مجلس الجامعة لشهر اكتوبر لعام 2023، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

وافتتح أعمال المجلس الدكتور السيد قنديل بالترحيب بأعضاء المجلس، واستعرض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وقد استهل الكلام بتوضيح بعض النقاط المهمة خلال لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى باعضاء المجلس الأعلي للجامعات، حيث أكد سيادته على ضرورة تسويق الجامعات، وايضا ضرورة أن يكون خريجي الجامعات مؤهلين لسوق العمل من خلال تطوير اللوائح وعمل برامج خاصة بما يتناسب مع سوق العمل والتركيز على التخصصات التي يحتاجها، كما أكد على دعم ورعاية المبتكرين.

وأوضح رئيس جامعة حلوان خلال استعراض تقرير إنجازات الجامعة فى الفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٢ إلى الآن، مبينا ان تم عمل خطة للجامعة تتوافق مع المستجدات والتوجهات المستقبلية وتعكس الطموحات والتطلعات التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها من خلال استراتيجية واضحة ومتكاملة، لتكون جامعة حلوان من بين أفضل ٤ جامعات على المستوى المصري ومن بين افضل ٣٠ جامعة على المستوى العربي ومن بين افضل ٦٠٠ جامعة على مستوى العالم.

حيث تتمثل رؤية الجامعة فى أن تكون جامعة حلوان رائدة في إنتاج واستثمار المعرفة ذات تصنيف متقدم عالميا، وتعمل على تحقيق أداء مؤسسي متميز

يدعم إنتاج واستثمار المعرفة نحو التنمية المستدامة

من خلال تقديم خدمات تعليمية ذكية وميكنة جميع

التعاملات الإدارية والطلابية داخل الجامعة، وفقًا لمعايير الجودة.

وتتمثل أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة فى توافر موارد بشرية متميزة، ومدربة ومعدة إعدادًا فنيًا وإداريًا وقادرة على تحقيق الأهداف من خلال تطوير المعرفة والقدرات والمهارات والمعارف للموارد البشرية، كذلك تعمل الجامعة على الالتزام بقواعد الأداء والشفافية والمساءلة، ووجود هيكل تنظيمي مناسب، بجانب ربط الجامعة بالصناعة، وضمان بنية تحتية متميزة تدعم القدرات الذاتية للجامعة على التطوير، وتوفير نظام لإدارة المنشآت والمرافق وتأهيل القيادات، حيث تعمل الجامعة على رفع القدرات التعليمية والبحثية للأكاديميين والباحثين، وهيكلة النظم الإدارية وآليات المتابعة والتقييم.

كما تطرق إلي جانب التعليم والطلاب موضحا حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتطويرها لتنمية شخصية الطالب وبناء الوعي، من خلال برنامج عام للأنشطة الطلابية على مستوى الكليات،وتطوير نظام قبول وتسجيل الطلاب وميكنة نظم إصدار الكارنيهات، بجانب تطوير التعليم الإلكترونى بالجامعة.

ومناقشة خطة تشغيل كلية علوم التغذية والانتهاء من تجهيزاتها وعمل شراكة دولية، وايضا سعى الجامعة لجذب وزيادة اعداد الطلاب الوافدين، كما ان الجامعة قطعت شوطا كبيرا فى تطوير وتعديل اللوائح الدراسية لنظام الساعات المعتمدة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وحرصت الجامعة على زيادة البرامج الجديدة، بجانب التحول الرقمي بشكل كامل لكل المقررات والاختبارات وتوفير الوسائل التعليمية المتطورة في كل القاعات الدراسية والمعامل.

وتحدث سيادته عن ماتم انجازه فى مجال البحث العلمى وحث على تشجيع الشراكة الدولية للجامعة مع المؤسسات الدولية والجامعات العالمية وتعزيز التعاون الدولي إلى جانب المشروعات الدولية، والمنح الدولية، وربط مخرجات البحث العلمى والابتكار بأولويات الدولة واحتياجات المجتمع، بحيث تساهم فى زيادة القدرة التنافسية للجامعة في البحث العلمي والابتكار، كما تحدث عن جانب خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتعظيم العوائد المالية للجامعة.

كما عملت الجامعة على مشروع التحول الرقمى وقطعت شوطا كبيرا فى هذا، حيث تم وضع خطة التحول الرقمي وعمل تقييم للوضع الراهن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة، كما تعمل الجامعة على إعداد تطبيق باسم جامعة حلوان عبر الموبايل يستطيع الطالب استخدامه بسهولة من خلال عمل مجتمع افتراضي للجامعة اون لاين، وتم شراء حزمة البرامج من جامعة المنصورة لشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، بجانب تطوير المنصة الالكترونية للجامعة والكليات، وكذا تم تطوير النظم والتطبيقات من خلال توقيع عقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E - Finance للاستثمارات المالية والرقمية، وكذلك التطوير فى نظام الاختبارات الالكترونية من خلال " إعداد وتجهيز معامل الاختبارات الالكترونية للقطاع الصحي بالجامعة إلى جانب بعض الكليات، وعقد اختبارات نصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 بكلية الحقوق وبعض المواد في كليات التربية والآداب، وتم حصر كافة امتحانات البابل شيت على مستوى الجامعة، كما جاري توريد 11 ألف جهاز كمبيوتر ولاب توب لإنشاء عدد من مراكز الاختبارات الالكترونية موزعة بالكليات داخل وخارج الحرم الجامعي، وكذلك تم تحديد الأماكن المناسبة لاستلام الدفع القادمة من اجهزة الاختبارات الالكترونية لعدد 18 ألف جهاز، هذا بجانب تحويل الكتاب الجامعي إلى الكترونى.

كما تحدث الدكتور قنديل عن مشروع إعادة هيكلة الأصول والإمكانات المادية بالجامعة لتنمية الموارد الذاتية، حيث تم تحويل مبنى المدينة الجامعية (٨) إلى مجمع الابداع والبحث العلمي، وكذلك تم تطوير التكنولوجيا والتعليم بجانب تطوير كلية التربية الرياضية وعمل نادى جامعة حلوان، وتطوير كلية الهندسة بالمطرية، تطوير مقر الجامعة بالمهندسين، وايضا تم تطوير مسرح ومدرج كلية التجارة بالزمالك، وإعادة تأهيل الصالة المغطاة.

كما أن الجامعة حرصت على عمل خطة لبنية تحتية عالية الجودة، لمستشفى بدر، ورفع كفاءة دور بكلية هندسة حلوان وكذلك صالة الجمباز بكلية التربية الرياضية بنات، ورفع كفاءة البنية التحتية لدار الضيافة، وكذلك تطوير وتحديث ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية واعمال شبكات المرافق بالحرم الجامعى.

وأيضا تحدث رئيس جامعة حلوان عن استدامة وتطور الموارد، وحسن استخدام مصادر الموارد المتاحة وإعادة تشغيل مركز الصيانة، وتشغيل حاضنة الملابس وانتاج واعادة استخدام واعادة تدوير.