نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار بمنظمة السياحة العالمية: إن لم تهدأ الأوضاع بفلسطين ستتأثر السياحة بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية وعضو مفوضية السفر الأوروبية إن الحرب الدائرة الآن في الأراضي الفلسطينية تسببت في التوقف التام لحركة السياحة في إسرائيل وفي فلسطين على حد سواء.

جاء ذلك تعليقًا من البطوطي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على الحرب الدائرة الآن والتي تتصاعد وتيرتها سواء ناحية غزة أو ناحية الجنوب اللبناني.

وتابع البطوطي قائلًا، "نتمنى أن تنجح جهود التهدئة وألا تتطور الأمور، حيث أن ذلك سوف يكون له عواقب وخيمة على حركة السياحة الدولية إلى المنطقة خاصة الدول المجاورة، وعلى وجه الخصوص، مصر والأردن ولبنان وسوريا وقبرص.