نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات الوزراء: أعداد السائحين وصلت لـ11 مليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة سالي عاشور، مدير تنفيذي بمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن قطاع السياحة حقق نموًا سنويًا بلغ 19% في الإيرادات السياحية من 2014 لـ 2022، و32% زيادة في أعداد السياح خلال أول 9 أشهر من عام 2022/2023 لتسجل 11 مليون سائح.

وأشارت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وبإيرادات مستهدفة تبلغ 30 مليار دولار.

وأضافت أن الوزارة تعمل جاهدة لتعزيز تصنيف الفنادق بما يصب في صالح دعم أنواع جديدة من السياحة، مثل: السياحة الريفية والبيئية، بجانب تسهيل إجراءات ترخيص الأماكن السياحية.

وكشفت أن آخر الاستطلاعات التي تم إجراؤها على مستوى 12 دولة أوروبية مصدرة للسياح، أظهر رغبة 272 مليون شخص بهذه الدول في زيارة مصر وهي الأرقام التي تشير إلى حجم الثقة والطلب المرتفع على المقصد السياحي المصري، بما يتطلب رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق المصرية وزيادة أعداد مقاعد الطيران، بما يزيد من نصيب مصر من السياحة العالمية.