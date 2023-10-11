دكتور محمد الباز: نحتاج إلى تحرّي المصداقية في النقل الخطابة أحد أهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 03:30 مساءً - في إطار دور وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية عُقدت اليوم الأربعاء 11 / 10/ 2023م فعاليات اليوم الخامس للدورة المشتركة لأئمة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بمحاضرة د/ محمد الباز الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بعنوان: "صياغة الخبر الصحفي" بحضور د/ أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.

وخلال محاضرته أكد د/ محمد الباز أن صياغة الرسالة تحتاج إلى تحرّي المصداقية في النقل، مع مناسبة العنوان لمضمون الخبر، والتأكد من مصداقية المصدر، وهذا ما يتسق مع جميع الرسائل المقدمة في حياتنا بحيث يحتاج إليه الدعاة في خطبهم ودروسهم، والمفتون في فتاواهم، فالمقدمة لا بد أن تكون جذابة، وتثير اهتمام القارئ أو السامع وأن تكون مليئة بالمعلومات، وتجيب عن أسئلة الكشف عن المجهول (من، ماذا، متى، أين، لماذا، كيف) فضلاً عن ضرورة أن تكون مختصرة وموجزة، وأن تشتمل على أهم المعلومات.

موضحا أن الخطابة أحد أهم فنون القول ، وضروب البيان ، ووسائل التأثير ، وأن الخطابة لغة الخاصة والعامة معًا.

وهي أقدم الفنون الأدبية وأوسعها انتشارًا، وحاجة الناس ملحة إليها.