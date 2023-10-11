رئيس الوزراء يفتتح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 03:30 مساءً - افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، يرافقه وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، والعديد من سفراء الدول والمسؤولين.

ويتم افتتاح المتحف عقب إغلاقه لمدة 18 عاما، وسيصبح منارة علمية وثقافية داخل محافظة الإسكندرية.

ويضم المتحف قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركزًا لحفظ وترميم الآثار، ومركزًا آخر لبحوث العملة، ومركزًا للبحث العلمي.