وزير الصحة يشارك فى اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:31 مساءً - شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، فى اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. وناقش المجلس خطة العمل المقترحة لتجديد التعاقدات خلال عام 2024، وتشمل تحديد حجم الاستخدام للخدمات والاشتراك التي تم تقدمها خلال عام 2023، وكذا استطلاع رأي الجامعات والجهات المعنية والاستفادة من الخدمات باحتياجاتهم لعام 2024، والبحث عن أفضل الطرق لتقديم خدمات النشر والتصفح للناشرين من خلال المختصين وعرضها على مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل.

كما ناقش المجلس أيضًا آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: التوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية، وتأكيد دور بنك المعرفة كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة على منصته الإلكترونية، واستمرار تقديم بنك المعرفة للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي للكليات المصرية، والتوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربية للدوريات والمقالات المنشورة باللغة العربية، والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.

حضر الاجتماع د. محمد الشرقاوي أمين عام بنك المعرفة ومساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، ود. أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التطوير التكنولوجي، ود. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عبير الشاطر، المشرف العام على بنك المعرفة ومساعد وزير التعليم العالي للشئون الفنية، ود.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود. محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار،ود.حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات بوزارة الصحة، وأعضاء المجلس.