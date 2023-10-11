محمد شوقي نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:32 مساءً - قرر مسئولو النادي الأهلي عقب اجتماع اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، تعيين محمد شوقي لاعب الفريق الأحمر والمنتخب الوطنى السابق نائبًا لـ بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين.

جاء هذا القرار في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة.

ووقع الاختيار على محمد شوقي نظرًا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة، وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقومات شخصية تساعد على إفراز المواهب، فضلًا عن تاريخه الكبير مع الأهلي، وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبًا على المستويين المحلي والقاري.