نقيب الصحفيين الفلسطينيين للمصريين: شكرًا لدعمكم قضيتنا

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أحمد جودة - القاهرة - توجّه الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين، بالشكر للشعب المصري، والصحفيين المصريين، على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في الأحداث الأخيرة.

وقال في كلمة مُسجّلة تم عرضها على الصحفيين، خلال فعّاليات يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني، إن ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني هو حرب إبادة للبشر والحجر وكل شيء.

وأضاف: "نريد هذه الأخوة التي تعبر عن أصالتكم ودعكم، لدينا 8 صحفيين شهداء، وإثنين من الصحفيين المفقودين، ودُمرت منازلهم، ويعيشون في طروف صعبة، وأُجبر العشرات منهم لإجلاء بيوتهم، ومنع حرية الحركة والتنقل، والإنترنت والاتصالات شبه مقطوعة، ونواجه صعوبة للتواصل مع اخوتنا وزملائنا".

وتابع: "نؤكد على العلاقات القوية بين الشعبين المصري والفلسطيني".