أخبار مصرية

القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد الشهداء فى غزة إلى 1100 والمصابين إلى 5339

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 08:24 مساءً - أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد الشهداء فى غزة إلى 1100 والمصابين إلى 5339.

وفى وقت سابق قطعت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إفادتها على الهواء عن تطورات الأوضاع الإنسانية فى القطاع، بسبب غارة عنيفة فى محيط مستشفى الشفاء الذى تقف فيه الزميلة أثناء حديثها.

وقالت عوكل: "سوف نوافيكم بتفاصيل الغارة الجوية التى يشنها جيش الاحتلال بعد انتهائها". واستأنفت "المستشفيات فى قطاع غزة وصلت للحد الأقصى فى التعامل مع الحالات المصابة ولا توجد مستلزمات طبية وهناك نقص شديد فى الوقود وبالتالى لن يستمر عمل المستشفيات فى قطاع غزة لفترة طويلة".

ومن جانبه، أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يعانى حاليا من انقطاع كامل للتيار الكهربائى جراء القصف الإسرائيلى المتواصل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا