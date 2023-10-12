نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

تنتشر شبورة مائية من الساعة 4 حتى 7 صباحا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد بسرعة 32 كم/س تقريبا على فترات متقطعة

توجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين البحر الأحمر والمتوسط

حالة البحر الأحمر تكون معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط، تكون معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

القاهرة العظمى 30 درجة، الصغرى 22 درجة.

العاصمة الإدارية العظمى 30 درجة، الصغرى 21 درجة.

6 أكتوبر العظمى 31 درجة، الصغرى 21 درجة.

بنها العظمى 30 درجة، الصغرى 22 درجة.

دمنهور العظمى 29 درجة، الصغرى 21 درجة.

وادي النطرون العظمى 31 درجة، الصغرى22 درجة.

المنصورة العظمى 29 درجة، الصغرى 22 درجة.

الزقازيق العظمى 30 درجة، الصغرى 22 درجة.

شبين الكوم العظمى 30 درجة، الصغرى 21 درجة.