استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لوزيرة البيئة لمتابعة أعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 10:27 صباحاً - د. ياسمين فؤاد تتفقد محور كفر الزيات دفرة- الحر بالغربية لإحكام السيطرة على مصادر التلوث المختلفة بمحافظات منظومة قش الأرز

وزيرة البيئة تؤكد :

ننسق مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جولاتها الميدانية المفاجئة اليوم بمحافظات منظومة قش الأرز ، وذلك للاطمئان على سير عمل المنظومة وإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين ،حيث توجهت عقب معاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات بعدد من قرى ومراكز محافظة البحيرة ، بالمرور على محور طريق كفر الزيات - دفرة الحر بالغربية يرافقها الكيميائى محمد قطب رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بطنطا ، ومسئولى الزراعة والوحدة المحلية .

وخلال الجولة قامت وزيرة البيئة بمتابعة عمليات جمع وكبس قش الأرز بالأراضي الواقعة على الجانبين بطول الطريق، كما تفقدت الوضع العام على الطريق ، وشددت على ضرورة السيطرة على أى حرائق ، وأتخاذ الإجراءت القانونية الفورية تجاه المخالفين ، مع التشديد على الفلاحين بعدم حرق أية مخلفات، والتنسيق مع ممثلي إدارة الارشاد الزراعي لتعريف الفلاحين بطرق كمر قش الأرز لتحويله إلى أعلاف للماشية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التنسيق الكامل مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والمحافظات المعنية فى عمليات مواجهة نوبات تلوث الحادة ، وتوجيهها المستمر لكافة القيادات والفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتكثيف جولاتها الميدانية لإحكام الرقابة على مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، والتشديد على تنفيذ اجراءات الحد من الانبعاثات، وتنفيذ اللقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الأستفادة منه كأعلاف وسماد ،وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين بحرق قش الأرز.