الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح باب تلقى أوراق الترشح للرئاسة لليوم الثامن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 10:28 صباحاً - فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها منذ قليل فى تمام الساعة التاسعة صباح الخميس، لليوم الثامن على التوالى، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم لتقديم المستندات المطلوبة للترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التقديم يوميا حتى فى العطلات الرسمية على أن يغلق باب الترشح يوم 14 أكتوبر الجارى فى الثانية ظهرا.

وشهد اليوم الثامن من فتح باب الترشح تعزيزات أمنية مكثفة أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العينى، أثناء عملية تقديم الأوراق الخاصة بالمرشح الرئاسي.

وأعلنت الهيئة تقدم 3 مرشحين فقط بأوراق ترشحهم منذ فتح باب حتى اليوم وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذى تقدم بأوراق ترشحه للرئاسة يوم السبت الماضى عن طريق وكيله المستشار محمود فوزى الممثل القانوني، ليصبح أول مرشح رئاسي رسمى بعدد 424 تزكية من نواب الشعب ومليون و130 ألف تأييد تقريبا من المواطنين.

بينما تقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، يوم الإثنين الماضى بأوراق ترشحه متضمنة 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب إلى لجنة تلقى وفحص أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تجاوزت هذه التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 20 عضوا بمجلس النواب.

وتقدم يوم الأحد الماضى المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي بأوراق ترشحه متضمنة 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب كشرط أساسي تضمنه الدستور والقانون لتقديم أوراق الترشح.

وانتهت أمس الأربعاء المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقدم طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، لتوقيع الكشف الطبي عن الحالة البدنية والذهنية.

وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعة كبرى بالطابق الأرضي والتى تشهد يوميا انعقاد اجتماع لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، وذلك لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء

وذلك لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وعقب تقديم الأوراق رسميا تتولى لجنة تلقى أوراق الترشح فحص المستندات المقدمة وعد التزكيات أو تأييدات المواطنين باستخدام أجهزة الماسح الضوئي.

وتتمثل المستندات المطلوبة فى صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح الرئاسي وشهادة ميلاد وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الاعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير