انت الأن تتابع خبر أسرع قرض بضمان المعاش 2023 .. لن تتخيل هتاخد كام بدون فوائد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسأل العديد من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري، حول أسرع قرض بضمان المعاش 2023.

في هذا السياق وفرت بنك ناصر الاجتماعي الذي تترأسه الدكتورة نيفين القباج بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي قرض لأصحاب المعاشات بدون فوائد نهائيا، والذي سوف نقوم بالكشف عن تفاصيله في التقرير التالي.

أسرع قرض بضمان المعاش 2023

[أسرع قرض بضمان المعاش 2023]

أسرع قرض بضمان المعاش 2023

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي أن قرض أصحاب المعاشات هو قرض حسن، بحث أنه لا يوجد عليه فوائد نهائيا

قيمة قرض شخصي بالبطاقة فقط بنك ناصر

[أسرع قرض بضمان المعاش 2023]

أسرع قرض بضمان المعاش 2023

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي أن الحد الأقصى لقرض أصحاب المعاشات هو حوالي10 آلاف جنيه

أنواع قروض بنك ناصر الاجتماعي بدون فوائد

وحدد البنك أنوع القروض بدون فوائد والتي تتمصل في

1- قرض تمويل سداد المصروفات المدرسية

2- قرض الزواج : لا تزيد مدته عن 7 سنوات

3- قرض العلاج : الذي يتطلب تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة

4- قرض الإسكان

5- قرض الحالات الملحة أو الطارئة يتم فيه تقديم المستند الدال على الحالة.

شروط أسرع قرض بضمان المعاش 2023

1- يشترط ألا تزيد المدة الخاصة بسداد قرض أصحاب المعاشات عن ثلاثة سنوات مدته لا زيد عن 3 سنوات .

2- يحصل صاحب المعاش على حد أقصى 10 آلاف جنيه ودون فوائد نهائياً

3- لابد أن يقوم صاحب المعاش تقديم ضامن موظف، حتي يتمكن من الحصول على القرض

4- يجب أن يتم تحويل المعاش على البنك

5- لابد أن تقوم مدة الخدمة الفعلية التي قضاها صاحب المعاش في الخدمة لا تقل عن عشرون عاما.

6- يجب تقديم بطاقة الرقم القومي.

7- يجب تقديم الرقم التأميني للمقترض والضامن.

8- يجب تقديم بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.