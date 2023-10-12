انت الأن تتابع خبر لمدة 5 ساعات .. قطع الكهرباء عن بعض الأماكن في كفر الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق في كفر الشيخ من قطع الكهرباء اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023 بسبب بعض الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الحالية في العديد من المحافظات.

قطع الكهرباء

في هذا السياق أعلن الوحدة المحلية لمدينة بلطيم في كفر الشيخ برئاسة هيثم عطية عن بعض الأماكن في نطاق لمدينة الواقعة في المحافظة، حيث نشر بيان له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي شمل جميع المعلومات الخاصة بعميلة قطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه.

موعد قطع الكهرباء في كفر الشيخ

[عامل يقوم بقطع الكهرباء]

قطع الكهرباء

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة بلطيم في كفر الشيخ برئاسة هيثم عطية، أنه سيتم قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم، بسبب أعمال الصيانة، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في كفر الشيخ

وكشفت الوحدة المحلية لمدينة بلطيم في كفر الشيخ برئاسة هيثم عطية عن الشوارع والمناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي الأمل، والسلام، والزهراء، بمصيف بلطيم

تنويه هام

وأرسلت الوحدة المحلية لمدينة بلطيم في كفر الشيخ برئاسة هيثم عطية تنويه هام إلي المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية