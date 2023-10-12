نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد 15 أكتوبر.. ندوة عن مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنتان الثقافية، والشؤون العربية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "الحركة الوطنية الفلسطينية ومستقبلها"، وذلك يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، الساعة الخامسة والنصف مساءً بقاعة طه حسين فى الدور الرابع.

وتتضمّن الندوة مناقشة كتاب المؤرخ، والباحث، والكاتب الفلسطينى الأستاذ عبدالقادر ياسين، الصادر مؤخرًا بعنوان: "الحركة الوطنية الفلسطينية في القرن العشرين"، فضلًا عن راهن ومستقبل الحركة على ضوء التطورات الأخيرة.

ويشارك في الندوة صلاح عبدالرؤوف الباحث المتخصص في قضايا فلسطين، وحسام محمود مُمثلًا عن حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس"، والكاتب الصحفي والباحث كارم يحيى، ويديرها الزميل الصحفي والباحث الأستاذ هشام فؤاد.