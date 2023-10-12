الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بانضمام مصر للمجلس الدولى للتمور

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 12:30 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الموافقة على النظام الأساسى للمجلس الدولى للتمور وانضمام مصر إلى المجلس.

ويهدف القرار إلى: تعزيز التعاون الدولى بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور.

-تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها.

- تعزيز المساهمة فى رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين فى مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائى والتوازن البيئى والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه.

- تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليا وإقليميًا ودوليًا.

ويعد المجلس الدولي للتمور أحد المنظمات الدولية التى تجمع أطراف إنتاج واستهلاك التمور ومنتجاته داخل كيان واحد مما يعزز التواصل والتنسيق بينهما وإجراء الدراسات والمناقشات، بشأن إنتاج التمور.