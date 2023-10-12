موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية فى الإمارات والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - يواجه منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، مع نظيره الزامبي في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا

يلتقى منتخب مصر في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، مع نظيره الزامبي على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

تذاع قناة أون تايم سبورت وقناة أبوظبي الرياضية مواجهة مصر وزامبيا الودية اليوم، في أولى مباريات الفراعنة في معسكره بالإمارات والذى سيختمه بمواجهة منتخب الجزائر.

ويستعد المنتخبان المصري والزامبي للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، وتأهل منتخب مصر لـ كأس الأمم الأفريقية 2024 وستجري قرعة البطولة يوم الخميس المقبل والموافق 12 أكتوبر الجارى.

آخر مواجهة

وتعد آخر مواجهة جمعت بين مصر وزامبيا كان في 11 أكتوبر 2015 في مباراة ودية انتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيف، جاءت عن طريق أحمد حسن كوكا "هدفين" وعمرو جمال.