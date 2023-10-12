وزير التنمية المحلية: تسليم شهادات ختام الدورات لـ ١٤٤ متدربا اجتازوا 4...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 02:27 مساءً - احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بتخرج 144 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية خلال الأسبوع التاسع وهي دورة إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة والقضاء علي الفساد والتي تم تنفيذها لأول مرة، ودورة مجمعة لمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات بالتنسيق مع وزارة الدفاع ومركز إدارة الأزمات بالوزارة، والتى تأتى في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكامل الجهود المبذولة من الدولة للإسراع فى الانتهاء من إنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة وتم التدريب من خلال فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندى VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ البرنامج الذى ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، ودورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى استمرار دورة برنامج إدارة المشروعات PMP والاجايل حتي الأسبوع العاشر من الخطة التدريبية ويستفيد منها 36 متدرب من جميع المحافظات، مؤكدًا على أهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة وضرورة متابعة أدائهم بعد التدريب في جهات عملهم، وقياس مدي التطور والعائد من التدريب وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن التدريب أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير المحليات في الجمهورية الجديدة، ويتطلب هذا إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات السريعة التي تحدث تزامنا مع التطورات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم حولنا لإدخال التطوير والتحسين المستمر للخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطنون في المدن والأحياء والمراكز والقرى، ولذلك تهدف الدورات التدريبية التي ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة الى إعداد الموظف إعدادا جيدا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وتنمية مهاراته الفنية والذهنية لمواجهة الاحتِياجات المستقبلية، وتحقيق النجاح في العمل.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن تنويع الدورات التدريبية التي تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام تساعد في الإسراع بالتنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين، وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، حيث تتضمن الدورات التدريبية بمركز سقارة تدريباً عملياً يساعد في تطوير المهارات والقدرات الفنية المرتبطة بشكل وثيق بالجانب التطبيقي للعمل ، مع التدريب السلوكي الذي يركز على تغيير طرق التعامل مع الآخرين وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية العامة ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل بين الموظفين.