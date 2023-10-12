"الصحفيين" تُنظّم دورة تدريبية حول مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية حول مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني «voice over» (المستوى الأول)، وتشمل الدورة المهارات التالية:
- إجادة كافة فنون التعليق الصوتي «الاخباري، الوثائقى، الاعلانات»
تعلم مهارات تقديم البرامج، والندوات والمؤتمرات.
- التدريب على مهارات التحكم بالصوت،وأنواع الطبقات الصوتيه.
المفاتيح الأساسية في تحليل النص من أجل التعليق الصوتي.
- أسس «ستانسلافيسكي»الخاصة بالتعليق الصوتي.
- الأنواع الأربعة للتنفس، وتطبيقاتها في التعليق الصوتي.
- تعلم مهارات الأداء الصوتي.
- التدريب على مهارة الارتجال.
- إدارة أعمال التعليق الصوتي.
- تطوير ملكة التخيّل لدى المعلّق الصوتي.
- كيفية إدارة الأزمات والوقت والضغوط.
- فن الصمت والوقفات الكلامية.
- تقنيات التعامل مع الميكرفون.
- الرسوم المستحقة للدورة: 100 جنيهٍ بأسبقية الحجز.
وتقوم بالتدريب الأستاذة: رضا الكرداوي - المذيعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وجميع الدورات مقصورة على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.