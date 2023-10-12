وزير الأوقاف يعلن أسماء المرشحين للتصفية النهائية للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أسماء المرشحين للتصفية النهائية للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

وقال: يسرنا أن ننشر أسماء المرشحين للتصفية النهائية للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والتي ستعقد في الفترة من 23-27/ 12/ 2023م، فرع ذوي الهمم، وهم:

1. محمد عبد الكريم كامل عطية الشرقية

2. إيمان وائل أحمد غريب الشرقية

3. محمد جمال عبد العظيم محمد بني سويف

4. أحمد محمود أمين إبراهيم راضي البحيرة

5. محمد ياسر محمد مرسي بني سويف

6. يوسف السيد عبد المعطى السيد الجيزة

7. أحمد محمود بخيت إبراهيم الإسكندرية

8. أحمد عبد اللاه رشدي عبد اللاه البحيرة

9. وائل أحمد عبد الحميد علي بني سويف

10. محمد القطب عبد العزيز ميره الغربية

11. وليد رضوان علي عبد الراضي أسيوط

12. محمد عبد الله محمد يوسف الهواري الإسكندرية

بجوائز مالية لهذا الفرع قدرها (مليون وخمسمائة ألف جنيه)، على النحو التالي:

• الجائزة الأولى: 400ألف جنيه.

• الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.

• الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.

• الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.

مع تكريم الفائز الأول في هذا الفرع من سيادة الرئيس في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بإذن الله تعالى.