نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: توزيع 3000 عمامة أزهرية على الأئمة الأحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 3000 عمامة أزهرية للأئمة، وذلك في إطارحرص الوزارة على توفيرالزي الأزهري كاملًا للأئمة.

وقالت الوزارة في بيان: “يسرنا أن نعلن عن توزيع الدفعة الثالثة من صرف العمامة الأزهرية الثالثة للسادة الأئمة بإجمالي 3000 عمامة أزهرية”.

الأوقاف تعلن عن توزيع الدفعة الثالثة من صرف العمامة الأزهرية الثالثة للأئمة بالمحافظات الأتيه

ووزعت وزارة الأوقاف العمامة في محافظات: (الشرقية – البحيرة - الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – الأقصر– القاهرة – بني سويف).