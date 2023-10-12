مصر تنفي إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة منذ بدء الأزمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - نفت جمهورية مصر العربية، ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، على أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة تم إغلاقه من الجانب المصري.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن معبر رفح الحدودي مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى.

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.