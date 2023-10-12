نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون بين “العربية والتصنيع” وشركة عالمية لتوطين تصنيع وصلات الغاز الطبيعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشراكات مع الخبرات العالمية المتخصصة، لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وتعزيز خطة الدولة لزيادة نسب التصنيع المحلي، وانتاج منتجات وطنية تحت شعار "صنع في مصر" جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة راكاناتي الإيطالية العالمية Recanati Europe.

في هذا الصدد أوضح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أن مجالات التعاون تتضمن توطين تكنولوجيا تصنيع وصلات الغاز الطبيعي المتنوعة لكافة الإستخدامات، ومنها الوصلات الانتقالية للغاز والمياه المستخدمة في نقل الغاز الطبيعي والمياه داخل المدن وشبكات الغاز والمياه ومنظمات الغاز وكافة الصناعات المرتبطة بهذه الصناعة، وتوفير منتجات وطنية متطورة تناسب كافة الإستخدامات، وتلبية احتياجات جميع مشروعات الإسكان والجهات الصناعية وخطط التنمية الشاملة.

وأشار إلى الاتفاق على تدريب المهندسين والفنيين من العاملين بالهيئة على أحدث تقنيات التصنيع، وفقا لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار أنه أتفق على زيادة نسب المكون المحلي، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة المتطورة تكنولوجيا، لافتا إلى الاتفاق علي الاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها العربية للتصنيع، لتصميم وتصنيع مشتملات تقنيات هذه الصناعة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة، وتتطلع للتعاون مع الشركة الإيطالية العالمية، في العديد من الصناعات الأخري ذات الإهتمام المشترك، لتلبية احتياجات السوق المحلي بمنتجات مشتركة، فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية والشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب السيد "Pietro Piombo " رئيس مجلس إدارة شركة راكاناتي الإيطالية العالمية Recanati Europe عن اعتزازه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، مؤكدا أن السوق المصري جاذب للإستثمارات وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للدول الأفريقية والعربية والشرق الأوسط.

وأضاف أننا نتطلع لتعزيز مجالات التعاون مع الهيئة في مجالات صناعية متنوعة، مشيدا بخطة العربية للتصنيع لتطوير آليات التصنيع وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي.