وزير الأوقاف يعلن عن فوز أئمة بجائزة التميز الوظيفي بالوادي الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن فوز إمامي بجائزة التميز الوظيفي بالوادي الجديد وهم إمامي المجمع الإسلامي بالخارجة والمجمع الإسلامي بالداخلة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك عملًا من وزارة الأوقاف على تكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين التابعين للوزارة، تم إطلاق جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م.

أسماء الفائزين بجائزة التميز الوظيفي من مديرية أوقاف الوادي الجديد

وقد فاز بجائزة التميز الوظيفي من مديرية أوقاف الوادي الجديد كل من:

1- محمد ناصر أحمد أيوب إمام المجمع الإسلامي بالخارجة، وجائزته: (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

2- محمد محمود محمد بهلول إمام المجمع الإسلامي بالداخلة، وجائزته: (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

وذلك بناءً على تقرير مديرية أوقاف الوادي الجديد، وما قدمه رئيس القطاع الديني واللجنة المختصة بديوان عام وزارة الأوقاف.