نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن عن افتتاح 17 مسجدًا جديدا الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف عن افتتاح 17 مسجدًا الجمعة القادمة منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و4 مساجد صيانة وتطويرً، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله افتتاح المساجد يوم الجمعة الموافق 13 / 10؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (244) مسجدًا منها (176) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(68) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وهم كالآتي:

إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى 13/10 ( 244 ) مسجدًا منها ( 176 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(68) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. مسجد الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة

2. مسجد الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة

3. مسجد الدكتور محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة

4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة

5. مسجد بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة

6. مسجد الرضا – بدخلو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف دمياط

7. مسجد بدران - قرية حجاجة - فارسكور

مديرية أوقاف السويس

8. مسجد الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين

مديرية أوقاف المنيا

9. مسجد البحري – قرية بطران – مركز مغاغة

10. مسجد البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة

مديرية أوقاف البحيرة

11. مسجد علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون

مديرية أوقاف الجيزة

12. مسجد أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط

مديرية أوقاف شمال سيناء

13. مسجد الصفا – بئر العبد

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. مسجد الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف قنا

2. مسجد الصالحين – العزازية – دشنا

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الغربية

4. مسجد الشيخ/ مصطفى إسماعيل – ميت غزال - السنطة