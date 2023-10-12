التحالف الوطنى: إقبال شديد على حملات التبرع بالدم لدعم أشقائنا فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 06:21 مساءً - أوضاع إنسانية صعبة يعيشها حاليًا الشعب الفلسطيني جراء القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لذلك كان التحرك أمرًا ضروريًا من الجانب المصرى للمساعدة فيما يعانيه حاليًا الشعب الفلسطيني.

وفى هذا الصدد قال هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطنى للعمل التنموى، في تصريحات خاصة لـ"تليفزيون اليوم السابع"، إنه بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعمل جميع المؤسسات الخيرية على تقديم المساعدات للأشقاء في الأراضى المحتلة، مضيفًا إنه أصبح أمرًا واجبًا أن نرسل المساعدات لهم.

وتابعإن 34 كيان ينتمى للتحالف الوطنى التنموى على أتم الاستعداد لأرسال المساعدات والوقوف في المواقف الصعبة، مشيرًا إلى أنه حاليًا يحاول الجميع جمع المساعدات وإرسالها لقطاع غزة.

وعن الحملة الموسعة للتبرع بالدم، أكد إنه هناك إقبال كبير من المصريين على التبرع والمساعدة للوقوف بجانب أشقائنا في غزة، مضيفًا إنه للمشاركة في التبرع بالدم من جانب المصريين، يمكن القيام بذلك عبر المؤسسات المعلن عنها التي يضمها التحالف الوطنى، مؤكدًا إنه لن تغمض لهم عينًا إلا بعد ارسال المساعدات لأهالينا في قطاع غزة.

وأوضح إن المدة الزمنية للحملة هى 48 ساعة، ومن الممكن أن يتم مد المدة قبل إرسال المساعدات لقطاع غزة.

جاءت هذه التصريحات فى تغطية خاصة بثها"تليفزيون اليوم السابع"، من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم أحمد العدل.