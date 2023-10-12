الرئيس السيسى يشاهد عروضا لـ"إف 16" و"رافال" خلال حفل تخرج الكليات العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 06:21 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا للقوات الجوية، خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

كما شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرضا عسكريا لطائرات أف 16 من مقاتلات الجيل الرابع، كما شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرضا لطائرة الإنذار المبكر وطائرتى ميراج 2000، وكذلك عرض للمقاتلات متعددة المهام.

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرضا عسكريا لطائرات الرافال من أحدث مقاتلات الجيل الرابع، وكذلك طائرات ميج 29 متعددة المهام.