الرئيس السيسى يشهد عرضا للفروسية فى حفل تخرج الكليات العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 06:21 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل تخرج الكليات العسكرية عرضا لفريق الفروسية بالاكاديمية العسكرية شارك فيه فرسان وفارسات القوات المسلحة.

وشارك فرسان القوات المسلحة الحاصلون على بطولة الجمهورية في قفز الحواجز، كما تقدم مجموعة من الفرسان لتشكيل الأشكال الهندسية في دقة متناهية، ومر خلال العرض نخبة من إناث الخيول العربية الأصيلة والتي تحافظ على الهوية المصرية.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.