رئيس الوزراء يمنح الجنسية المصرية لـ 5 مواطنين سوريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:17 مساءً - أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 3713 لسنة 2023 بمنح الجنسية المصرية لـ 5 مواطنين سوريين الجنسية.

منح الجنسية المصرية لـ 5 مواطنين سوريين الجنسية

يأتي ذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛ الوط وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس؛ طلبات التجنس؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس.

وبناء عليه وافق رئيس مجلس الوزراء على منح الجنسية المصرية لكل من:

أحمد محمد على قنواني سوري الجنسية، من مواليد حلب بتاريخ 25/7/1984، ومحمد سامر أحمد صابرتي سوري الجنسية، من مواليد دمشق بتاريخ 8/6/1965، وبكرى عبد المعين كادوره سوري الجنسية، من مواليد حلب بتاريخ 20/8/1977، ومصعب عبد العليم غزال سوري الجنسية، من مواليد دمشق بتاريخ 28/7/1978، ومحمد فراس محمد المأمون دبل سوري الجنسية، من مواليد حلب بتاريخ 5/1/1986.