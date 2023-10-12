الرئيس السيسى يشهد عرضا لمعدات شاركت فى حرب أكتوبر بحفل تخريج الكليات العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:18 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا للمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر 1937 والتي تخطت بها القوات المسلحة قدراتها لتسطر بها أمجادها.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.