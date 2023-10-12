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الرئيس السيسى يشهد عرضا للموسيقى العسكرية خلال حفل تخرج الكليات العسكرية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:18 مساءً - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضا للموسيقى العسكرية خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

 

 

 

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبر الأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

 

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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