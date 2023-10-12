رئيس كاف يعلن مشاركة محمد صلاح فى بطولة المدارس الجديدة خلال قرعة أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 11:28 مساءً - أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن ثقته الكاملة في احتضان لدولة كوت ديفوار فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام مطلع العام القادم.

وقال باتريس موتسيبي، خلال حفل قرعة أمم أفريقيا المقامة بالعاصمة أبيدجان حالياً، إن كرة القدم الأفريقية تتطور بشكل مذهل بعد بلوغ منتخبات إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر، في إشارة لمنتخب المغرب، وهدفنا هو الوصول إلى النهائي ومن ثم تحقيق لقب باسم القارة السمراء.

وشدد موتسيبي أن أكثر من 180 دولة شاهدوا مباريات كأس الأمم الأفريقية، وملايين المشاهدين كانوا حريصين على متابعة البطولة.

وتطرق موتسيبي إلى الشراكات التي حققها الكاف خلال الفترة الماضية مع الاتحاد السعودي وغيرها من الشركات الراعية، بالإضافة إلى الأكاديميات التي ستشارك في بطولة كبرى للمدارس بالقارة السمراء مدعومة بأساطير أفريقيا.

وأوضح موتسيبي أن كل نجوم القارة سيشاركون في بطولة المدارس الجديدة من بينهم دروجبا والأسطورة المصرية محمد صلاح.

جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

قرعة كأس أمم أفريقيا

ويشهد "كان 2023" مشاركة عربية كبيرة كما هي العادة، بقيادة منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب ورابع العالم في نسخة مونديال قطر الأخير.

تأتي جميع المنتخبات العربية في التصنيف الأول قبل قرعة أمم أفريقيا، باستثناء منتخب موريتانيا، أي من الممكن أن نشهد مجددا لقاء عربيا في مجموعات الكان، بينما التصنيف الثاني يحتوي على كوكبة من نخبة المنتخبات الأفريقية، في مقدمتها منتخب نيجيريا ومالي.

تصنيف المنتخبات في قرعة كأس الأمم الأفريقية

التصنيف الأول: كوت ديفوار - المغرب - السنغال - تونس - الجزائر - مصر

التصنيف الثاني: نيجيريا - الكاميرون - مالي - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا - الرأس الأخضر - غينيا - زامبيا - غينيا الاستوائية - موريتيانيا

التصنيف الرابع: غينيا بيسا - موزمبيق - ناميبيا - أنجولا - غامبيا - تنزانيا

أمم أفريقيا 2023

تعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا ، لذا تحظى قرعة البطولة دائما باهتمام كبير داخل القارة وخارجها ، حيث تترقب الجماهير قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار مطلع عام 2024، التي تشهد حضور العديد من المنتخبات القوية.

وكان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023، ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.